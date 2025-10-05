circle x black
Cerca nel sito
 

Aborto, Pompili (Ass. Luca Coscioni): "Solo Lazio ed Emilia-Romagna applicano le linee ministeriali del 2020"

Membro dell'UAAR e dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Anna Pompili è intervenuta alla XXII edizione del Congresso dell'Associazione LC, a Orvieto

Aborto, Pompili (Ass. Luca Coscioni):
05 ottobre 2025 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Sprecare risorse è inaccettabile, così come è inaccettabile negare alle donne il diritto di scegliere la procedura farmacologica e l’autosomministrazione del secondo farmaco a casa”. Lo ha detto Anna Pompili, membro dell'UAAR e dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, intervenendo alla XXII edizione del congresso, oggi a Orvieto.

Un appuntamento durante il quale è stato fatto il punto sui nuovi obiettivi e le azioni politiche del 2026.

“Solo 2 Regioni, vale a dire Lazio ed Emilia-Romagna, applicano le linee di indirizzo ministeriali sull’aborto farmacologico del 2020. Gli ostacoli alla deospedalizzazione che riscontriamo in tutte le altre Regioni sono esclusivamente ideologici. Come sempre, la condizione necessaria dell’esercizio di un diritto e di una scelta è l’informazione. La nostra campagna ‘Aborto senza ricovero’ vuole anche contribuire alla corretta informazione sull’applicazione della 194 e sulla salute riproduttiva”, ha concluso la Pompili.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
aborto farmacologico deospedalizzazione salute riproduttiva
Vedi anche
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza