Salute: Brain Health, Triennale Milano e Lundbeck insieme su benessere cervello

Si è svolto a Milano l'evento 'Brain Health Inequalities - Idee e strategie per non lasciare indietro nessuno', organizzato da Triennale Milano in collaborazione con Lundbeck Italia in occasione dell'Esposizione internazionale Inequalities. Nell'incontro si è affrontatoil tema del diritto di accesso alle cure nell'ambito della salute del cervello. Insieme a esperti, rappresentanti del terzo settore e attori pubblici è stato avviato un confronto per individuare soluzioni concrete e percorsi efficaci per assicurarsi che nessuno venga escluso.