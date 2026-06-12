Rocco Forte Hotels espande il concetto di accoglienza e presenta 'Bedtime Stories', una raccolta di audiostorie pensata per portare immaginazione, conforto e "un senso di casa" ai circa ventimila bambini attualmente assistiti a Roma presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, che debutta il 15 giugno. Si compone di dieci racconti senza tempo, selezionati tra le favole più celebri di Esopo - quali 'La Volpe e l’uva' e 'La cicala e la formica' - e nasce con l’obiettivo di accompagnare i piccoli pazienti dell’ospedale capitolino, offrendo loro un momento di svago e leggerezza.

Per raggiungere questo obiettivo, Rocco Forte Hotels si è avvalsa di un ‘doppiaggio d’autore’ realizzato in collaborazione con SuoniLab e, per offrire ai bambini maggiore rassicurazione, la registrazione delle audiostorie in italiano e in inglese ha visto la partecipazione delle voci già protagoniste di tanti film animati per l’infanzia e più familiari ai bambini.

A dare un ritmo internazionale al doppiaggio in inglese delle favole della raccolta 'Bedtime Stories' sono le voci dei talent nazionali ed internazionali che hanno generosamente contribuito: Winston Duke, Andy Garcia e Matthew McConaughey.

Per la versione in italiano, dieci voci per dieci favole grazie alla partecipazione di Nanni Baldini, Marco Bresciani, Tatiana Dessì, Mino di Caprio, Andrea Mete, Stella Musy, Roberto Pedicini, Luca Ward, Massimiliano Manfredi.

Attraverso 'Bedtime Stories”' Rocco Forte Hotels porta ai piccoli pazienti una coccola che caratterizza il nostro impegno quotidiano fatto di ospitalità, empatia e connessione umana" – sottolinea Sir Rocco Forte. In occasione del lancio del progetto, l’Hotel de la Ville fa da cornice alla cena di raccolta fondi del Policlinico A. Gemelli IRCCS a favore de "La Casa dei Bambini Trenta Ore per la vita".

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Trenta Ore per la vita, Casa Ronald McDonald Italia e l’Istituto Toniolo per gli Studi Superiori ha l’obiettivo di ridurre l’impatto sociale ed emotivo delle terapie di lunga durata, offrendo dignità, continuità e vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie provenienti da tutte le regioni d’Italia e da tanti paesi del mondo.