“Non c’è innovazione scientifica senza collaborazione: in Belgio abbiamo un sistema biotech importante e innovativo basato su partnership pubblico privato, che prevede collaborazione nell’Unione Europea.” Ha dichiarato Pierre-Emanuel De Bauw, Ambasciatore del Belgio in Italia a margine dell’evento Living BioTech, momento finale della seconda edizione di “Bioneers - Pionieri delle Scienze della Vita”, campagna promossa dall’Ambasciata del Belgio in Italia e da Galapagos.