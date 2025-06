Campitiello: "La prevenzione è comunicazione"

"178 i relatori a questo convegno, ben 2400 gli iscritti, una grande risposta da parte degli operatori ma anche dei cittadini della Campania. La salute è di tutti, quello che abbiamo voluto incoraggiare è il dialogo tra le istituzioni e gli operatori sanitari per capire cosa si può fare per la prevenzione. La salute non dobbiamo sporcarla con le polemiche politiche." Cosi Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, in occasione degli Stati Generali della Prevenzione a Napoli.