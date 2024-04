Cirielli (viceministro Affari Esteri): “Fondamentale investire in prevenzione e corretti stili di vita”

“La nostra nazione è tra le più longeve al mondo per questo è importante investire in prevenzione e corretti stili di vita. Un messaggio forte rivolto soprattutto alle nuove generazioni perché si abituino fin da subito a tutelare la loro salute e a far sì che il nostro sistema sanitario resti sostenibile”. Lo ha dichiarato il viceministro Cirielli da Paestum dove, con il ministro della Salute Schillaci, ha partecipato ad un evento di promozione della Dieta Mediterranea coinciso con la prima giornata nazionale del Made in Italy.