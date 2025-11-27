circle x black
Cerca nel sito
 

Colao (Consiglio superiore Sanità), 'in atto progettualità per pazienti con obesità'

27 novembre 2025 | 06.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'obesità viene da tante cause diverse, genetiche, epigenetiche, sociali ed economiche. Quindi scelte non corrette, non sempre per la volontà del singolo, ma perché è il nostro sistema Paese che porta verso questa direzione e devo dire, con grande felicità, che questo Consiglio superiore sta portando avanti delle progettualità per andare incontro a quei pazienti con obesità che oggi si vedono misconosciute le loro possibilità di essere presi in carico per la diagnosi e per la terapia". E' quanto affermato da Annamaria Colao, vicepresidente del Consiglio superiore di Sanità, alla ventesima edizione del Forum Risk Management, in corso fino al 27 novembre ad Arezzo. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza