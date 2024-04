Emergenze, oltre 600 anestesisti rianimatori a Torino per il congresso Ace di Siaarti

Oltre 600 specialisti in anestesia e rianimazione che si dedicano all’emergenza pre e intraospedaliera riuniti a Torino, al Congresso nazionale dell’Area culturale emergenza (Ace) organizzato dalla Società italiana di anestesia analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), presieduta da Antonino Giarratano professore dell’Università di Palermo. Tra le sessioni principali del congresso, trauma maggiore, sepsi e shock settico, stroke, medicina in ambiente ostile, gestione del paziente ustionato, tossicologia clinica, emergenze in sala parto, come pure sulla gestione in emergenza dei pazienti pediatrici e di quelli psichiatrici.