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Estate: tossicologo Marano, 'morso di vipera raro, ma pericoloso per i bambini'

11 giugno 2026 | 11.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il morso di vipera è un evento abbastanza raro in Italia, ma potenzialmente pericoloso soprattutto per i bambini e può essere causa di gravi reazioni avverse. In caso di esposizione a veleno di vipera bisogna evitare che la tossina si diffonda velocemente attraverso il sistema linfatico. Bisogna mantenere un atteggiamento di tranquillità, immobilizzare la parte colpita e bisogna e cercare di dirigersi verso un ospedale". Sono le parole di Marco Marano, membro della Società Italiana di Tossicologia Sitox e responsabile del centro antiveleni dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, durante il 23° congresso nazionale della Sitox a Bologna.

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