Farmaceutica, dipendenti BeOne Medicines con la Cri per aiutare le persone in povertà

A Roma e Milano preparate confezioni alimentari solidali

01 dicembre 2025 | 12.37
Redazione Adnkronos
I dipendenti di BeOne Medicines Italia hanno partecipato a una nuova iniziativa di volontariato d'impresa realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. I lavoratori dell'azienda hanno affiancato volontarie e volontari dell'associazione nella preparazione di confezioni alimentari destinate a persone e famiglie che vivono in condizioni di fragilità economica. Saranno poi i Comitati Area metropolitana di Roma Capitale e Milano della Cri a procedere con la distribuzione degli alimenti ai più bisognosi. L'iniziativa - riporta una nota - conferma l'impegno della società farmaceutica in progetti di solidarietà e attività concrete a supporto della comunità in cui opera. Secondo i dati della Cri, nel nostro Paese quasi 6 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta, un numero purtroppo in costante aumento.

"Vogliamo dare un contributo tangibile a chi attraversa momenti di grande difficoltà - afferma Marco Sartori, General Manager di BeOne Medicines Italia - Come azienda siamo impegnati a livello globale nello sviluppo di nuove terapie oncologiche, ma riteniamo altrettanto fondamentale sostenere la comunità in cui lavoriamo. Ringraziamo la Croce Rossa Italiana per il valore del suo operato e per il costante supporto su tutto il territorio nazionale. Siamo orgogliosi di aver contribuito, al fianco dei comitati coinvolti in questa iniziativa, a una missione così significativa, perché promuovere la salute significa anche prendersi cura delle persone più vulnerabili". Con questa iniziativa - si legge nella nota - BeOne Medicines Italia rinnova il proprio impegno verso un modello di impresa attenta al benessere delle persone, alla responsabilità sociale e alla creazione di relazioni positive con il territorio.

"Quella contro la povertà è una sfida che, soprattutto a seguito della pandemia, si è fatta ancora più difficile - dichiara Debora Diodati, vice presidente nazionale della Croce Rossa Italiana - Sempre più persone, sempre più famiglie vivono in condizione di grave privazione, non solo economica. I comitati della Cri attivi in tutto il Paese lavorano quotidianamente per recuperare le eccedenze alimentari da aziende e produttori locali, e promuovono campagne di raccolta di generi alimentari e prodotti di prima necessità da ridistribuire alla popolazione. La nostra umanità passa anche attraverso la consegna di una confezione alimentare o di un pasto caldo, gesti semplici che fanno la differenza nella vita di tantissime persone. Attraverso il volontariato d'impresa e realtà come BeOne Medicines Italia, possiamo rendere ancora più efficace la nostra rete di aiuto".

