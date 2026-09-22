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Farmaceutica: Fresenius Kabi amplia sito di Isola della Scala con nuova linea produttiva

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22 settembre 2026 | 14.00
Redazione Adnkronos
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Fresenius Kabi ha inaugurato, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, una nuova linea produttiva nello stabilimento di Isola della Scala, in provincia di Verona. Con un investimento di oltre 28 milioni di euro il sito, che contribuisce a coprire circa il 40% del fabbisogno ospedaliero nazionale di soluzioni infusionali, aumenterà la propria capacità produttiva di circa il 30%. L'intervento rientra in un piano triennale di investimenti in Italia del valore complessivo di 100 milioni di euro. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti sanitari e contribuire alla continuità delle cure in Italia e in Europa.

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