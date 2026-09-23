Farmaceutica: Fresenius Kabi, Pasini 'c'è voglia di investire nel territorio ma servono specializzazioni'

"Una linea di produzione ad alta tecnologia che produce tantissimo, il doppio rispetto a quelle di vecchie generazioni, dà lustro sia al comune di Isola della Scala che a tutta la provincia di Verona, perché vuol dire che c'è vivacità, c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di investire sul territorio, ma richiede anche altre specializzazioni". Lo ha detto Flavio Massimo Pasini, presidente della Provincia Verona, all'inaugurazione di una nuova linea produttiva di soluzioni infusionali di Fresenius Kabi nello stabilimento veronese di Isola della Scala.