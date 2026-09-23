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Farmaceutica: Fresenius Kabi, Urso 'soluzioni migliori per esigenze sanitarie e dei cittadini '

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23 settembre 2026 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Realizzare una nuova linea produttiva così avanzata sul piano della robotica, della tecnologia, della scienza è un esempio e un modello per altre imprese". Questa nuova linea produttiva serve a dare delle "soluzioni sempre migliori alle richieste sanitarie dei nostri ospedali, dei nostri cittadini, dell'economia del nostro continente. È un esempio di come la farmaceutica italiana si stia facendo largo nel mondo: il comparto cresce in termini di innovazione, come dimostra questo stabilimento, in termini produttivi e anche nel campo delle esportazioni. È uno dei comparti trainanti, crescenti del Made in Italy". Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo all'inaugurazione di una nuova linea produttiva di Fresenius Kabi nello stabilimento di Isola della Scala (Verona), uno dei principali poli europei per la produzione di soluzioni infusionali.

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