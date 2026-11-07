Farmaceutica: Massagli (Cnel), 'Roche ha recepito appieno il paradigma partecipativo'

Da parte di Roche "abbiamo osservato una buona pratica di natura economico-finanziaria, come il piano di azionariato rivolto a tutti i dipendenti, alcune buone pratiche di natura organizzativa, parlo delle commissioni paritetiche Diversity & Inclusion e una buona pratica consultiva data dalla costante consultazione delle controparti sindacali. In ragione del fatto che Roche ha capito il paradigma partecipativo, le è stato riconosciuto il cosiddetto bollino Cnel per la partecipazione". Lo ha detto Emmanuele Massagli, presidente della Commissione partecipazione Cnel, nel corso dell'incontro a Roma 'L'impatto di Roche e il valore del Biotech: il settore come motore di sviluppo e crescita per l'Italia'.