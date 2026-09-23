Farmaceutica: Pianta (Fresenius Kabi),'l'Europa dovrebbe allocare più fondi e avere regole più chiare'

L'Europa ha degli strumenti per sostenere la produzione industriale farmaceutica. "C'è il regolamento del Critical Medicine che sta arrivando a breve. Sul tema dei fondi la quantità allocata risulta modesta, circa 80 milioni di euro: solo questa linea arriva a circa 30 milioni di investimenti e il piano di Fresenius in Italia negli ultimi anni è di 110 milioni di euro di investimenti. L'Europa dovrebbe allocare più fondi, avere regole più chiare e implementare il regolamento in maniera efficace". E' quanto affermato da Marco Pianta, Country General Manager di Fresenius Kabi Italia, intervenendo all'inaugurazione di una nuova linea produttiva dell'azienda nello stabilimento di Isola della Scala (Verona), uno dei principali poli europei per la produzione di soluzioni infusionali.