circle x black
Cerca nel sito
 

Farmaci: Azzari (UniFi), 'con monoclonale contro Rsv si riducono ospedalizzazioni'

sponsor

03 marzo 2026 | 18.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Proteggere i bambini alla loro prima stagione di Rsv è fondamentale. Proteggerli dal virus respiratorio sinciziale significa proteggerli da una malattia grave che, quando colpisce i bambini più piccoli, determina patologie respiratorie come la bronchiolite, che li fa andare all'ospedale. I bambini vengono ricoverati, hanno bisogno di essere intubati, hanno bisogno dell'ossigeno e della terapia intensiva. Proteggerli da questo, con i mezzi che abbiamo, significa dare ai bambini un'opportunità di salute molto importante." Lo ha detto Chiara Azzari, professoressa ordinaria di Pediatria dell'Università di Firenze, all'evento 'Road to immunity', organizzato da Sanofi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza