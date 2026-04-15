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Farmacie, Gemmato: "50 milioni per rafforzare la sanità vicino ai cittadini"

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"In 20mila strutture pubbliche e private convenzionate è ora possibile effettuare diverse prestazioni di base, come elettrocardiogrammi, spirometrie, vaccinazioni, per aiutare anziani e fragili ad accedere più facilmente al Ssn"

Marcello Gemmato
Marcello Gemmato
15 aprile 2026 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Governo ha investito molto sulla cosiddetta 'farmacia dei servizi'. Si tratta di farmacie che non si limitano più a vendere farmaci, ma offrono anche prestazioni sanitarie semplici e accessibili. Oggi in Italia ci sono circa 20.000 farmacie, tra pubbliche e private convenzionate, diffuse su tutto il territorio. Queste rappresentano un presidio sanitario fondamentale, soprattutto nelle aree più isolate, montane o con meno servizi. In molti casi il farmacista, insieme al medico di medicina generale, è il punto di riferimento sanitario più vicino ai cittadini. Questa rete è stata resa stabile grazie a un finanziamento di 50 milioni di euro, proseguendo un progetto avviato anche da Governi precedenti". Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, nel suo intervento oggi al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', in corso a Roma.

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"Nelle farmacie - sottolinea Gemmato - è ora possibile effettuare diverse prestazioni di bassa complessità, come: elettrocardiogrammi, spirometrie, vaccinazioni, servizi di telemedicina, prenotazioni di visite ed esami. Questo aiuta soprattutto anziani e persone fragili ad accedere più facilmente al Servizio sanitario nazionale, evitando allo stesso tempo il sovraffollamento di ospedali e strutture sanitarie".

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Tag
sanità farmacie sottosegretario salute gemmato farmacie dei servizi ssn
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