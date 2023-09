Giornata Internazionale SLA, coordinatore Briosi: “Centri come Nemo aiutano ad affrontare difficoltà malattia”

“Chi, purtroppo, è colpito da questa malattia, in un attimo si trova ad avere difficoltà a 360° perché è una malattia talmente invalidante che ti mette in seria difficoltà, ecco perché ci sono tanti centri come il NeMo”. Queste le parole del coordinatore dell’evento Davide Briosi, a margine dell’apertura dell’edizione 2023 della Giornata Nazionale SLA, per la prima volta in anteprima nazionale a Brescia, Capitale della Cultura 2023 insieme a Bergamo, in occasione del 40° anniversario di AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.