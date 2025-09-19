circle x black
Cerca nel sito
 

Giornata nazionale Sla: Gemmato, 'ministero al lavoro per fermare sperequazione tra regioni'

bms 2 b

19 settembre 2025 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La sperequazione che esiste fra diverse regioni della nostra nazione nella presa in carico e cura dei malati di Sla", sclerosi laterale amiotrofica, "purtroppo esiste per tutte le patologie. Io e il ministro Schillaci, in tal senso, stiamo ponendo in campo il tema della perequazione fra le aree classicamente intese, Nord e Sud nella presa in carico e cura dei malati in generale e dei pazienti affetti da patologie importanti come la Sla". Così Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, in occasione della XVIII Giornata nazionale Sla, per la quale Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica ha lanciato l'iniziativa  'Coloriamo l'Italia di verde'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza