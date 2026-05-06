Giornata pediatria, Sip: "Estendere cure fino a 18 anni anche negli ospedali"

Estendere l'assistenza pediatrica fino alla maggiore età sul territorio e negli ospedali; integrare la prevenzione e la promozione dei corretti stili di vita nei programmi scolastici; contrastare la denatalità e riportare i bambini al centro delle politiche sanitarie e sociali, riconoscendo che la salute si costruisce nei primi 2 anni di vita. Sono le proposte della Società italiana di pediatria (Sip), rinnovate in occasione del convegno organizzato per la Giornata nazionale della pediatria al ministero della Salute. "La proposta" del ministro della Salute "di portare l'età di assistenza pediatra fino a 18 anni è stata accolta in maniera molto favorevole dalla nostra società - ha detto il presidente della Sip, Rino Agostiniani -. Questo perché il pediatra è il professionista più indicato per accompagnare le ragazze e i ragazzi nel loro percorso di crescita". Durante il convegno gli esperti Sip hanno ricordato le fragilità dei bambini: 1 su 200 ha una patologia cronica, 1 minore su 5 presenta un disturbo neuropsichiatrico, 1 ragazzo su 3 (tra i 16 e i 17 anni) consuma alcol in modo rischioso e 1 adolescente su 2 ha provato a fumare almeno una volta.