circle x black
Cerca nel sito
 

Giornata pediatria, Sip: "Estendere cure fino a 18 anni anche negli ospedali"

sponsor

06 maggio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Estendere l'assistenza pediatrica fino alla maggiore età sul territorio e negli ospedali; integrare la prevenzione e la promozione dei corretti stili di vita nei programmi scolastici; contrastare la denatalità e riportare i bambini al centro delle politiche sanitarie e sociali, riconoscendo che la salute si costruisce nei primi 2 anni di vita. Sono le proposte della Società italiana di pediatria (Sip), rinnovate in occasione del convegno organizzato per la Giornata nazionale della pediatria al ministero della Salute. "La proposta" del ministro della Salute "di portare l'età di assistenza pediatra fino a 18 anni è stata accolta in maniera molto favorevole dalla nostra società - ha detto il presidente della Sip, Rino Agostiniani -. Questo perché il pediatra è il professionista più indicato per accompagnare le ragazze e i ragazzi nel loro percorso di crescita". Durante il convegno gli esperti Sip hanno ricordato le fragilità dei bambini: 1 su 200 ha una patologia cronica, 1 minore su 5 presenta un disturbo neuropsichiatrico, 1 ragazzo su 3 (tra i 16 e i 17 anni) consuma alcol in modo rischioso e 1 adolescente su 2 ha provato a fumare almeno una volta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza