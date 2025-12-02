circle x black
Guarneri (Iov), 'combo capivasertib-fulvestrant dimezza rischio progressione cancro seno metastatico'

02 dicembre 2025 | 15.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Lo studio CAPItello-291 ha valutato l'utilizzo di capivasertib, un inibitore di Akt, in combinazione con fulvestrant in pazienti con tumore al seno localmente avanzato o metastatico positivo al recettore degli estrogeni (Hr+), negativo per Her2 (Her2-), con una o più alterazioni di Pik3ca/Akt1/Pten, che avevano sviluppato endocrino-resistenza. La combinazione si è dimostrata vantaggiosa, con un dimezzamento del rischio di progressione di malattia e la possibilità di ritardare la chemioterapia". Così Valentina Guarneri, direttrice dell'Unità operativa complessa di Oncologia 2 dello Iov - Istituto oncologico Veneto e professoressa di Oncologia medica all'università di Padova, all'incontro con la stampa promosso a Milano da AstraZeneca per un approfondire le prospettive offerte dalle terapie innovative per il carcinoma mammario avanzato o metastatico.

