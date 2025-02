Uno studio pubblicato su ‘Nature medicine’ evidenzia l’impatto negativo del distress psicologico, in particolare depressione e ansia, sul percorso di cura del paziente oncologico. Fondamentale la figura dello psiconcologo che però si rivela carente nelle Breast Unit. Per contribuire a colmare questa lacuna nasce “In Buona Salute”, la prima piattaforma online di psiconcologia in Italia (inbuonasalute.eu).