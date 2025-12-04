Influenza: al via spot Tv del ministero per il vaccino, Carlo Conti testimonial

"La vaccinazione antinfluenzale è un importante strumento di sanità pubblica, aiuta a proteggersi in previsione del picco di influenza che è atteso nel periodo natalizio. Dall'inizio della sorveglianza, ossia da ottobre a oggi, ci sono stati già 2 milioni di casi di infezioni respiratorie acute, e c'è un lieve aumento di incidenza proprio in quest'ultima settimana". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci presentando – a Roma nella sede del dicastero - la campagna di informazione sulle vaccinazioni antinfluenzali con lo spot in onda sulle reti Rai e che ha come testimonial Carlo Conti. "Anche quest'anno – ha aggiunto Schillaci - vogliamo mandare un messaggio forte sull'importanza della vaccinazione contro l'influenza soprattutto per le categorie più a rischio, gli anziani e le persone fragili".