circle x black
Cerca nel sito
 

Influenza: al via spot Tv del ministero per il vaccino, Carlo Conti testimonial

04 dicembre 2025 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La vaccinazione antinfluenzale è un importante strumento di sanità pubblica, aiuta a proteggersi in previsione del picco di influenza che è atteso nel periodo natalizio. Dall'inizio della sorveglianza, ossia da ottobre a oggi, ci sono stati già 2 milioni di casi di infezioni respiratorie acute, e c'è un lieve aumento di incidenza proprio in quest'ultima settimana". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci presentando – a Roma nella sede del dicastero - la campagna di informazione sulle vaccinazioni antinfluenzali con lo spot in onda sulle reti Rai e che ha come testimonial Carlo Conti.  "Anche quest'anno – ha aggiunto Schillaci - vogliamo mandare un messaggio forte sull'importanza della vaccinazione contro l'influenza soprattutto per le categorie più a rischio, gli anziani e le persone fragili".  

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
X Factor, questa sera la finale: chi vincerà? Videonews dalla nostra inviata
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza