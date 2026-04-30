circle x black
Cerca nel sito
 

Malattia di Fabry, Motta (UniMi): 'sintomi aspecifici, nelle donne diagnosi anche dopo decenni'

sponsor

30 aprile 2026 | 09.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La conoscenza e la consapevolezza della malattia di Fabry da parte dei medici e degli operatori sanitari sono fondamentali. È infatti essenziale saper riconoscere i possibili segnali nei pazienti che si presentano alla loro attenzione. I sintomi, però, possono essere molto aspecifici e sovrapporsi a quelli di altre patologie o condizioni più comuni nelle donne. Questo contribuisce a un ritardo diagnostico che, nel caso della popolazione femminile, può arrivare anche a diversi decenni, con un impatto significativo sulla progressione della malattia". Così Irene Motta, professoressa associata di Medicina interna all'Università degli Studi di Milano, intervenendo alla presentazione della campagna 'She SpeaXX', promossa da Chiesi Global Rare Diseases con la partecipazione dell'Associazione italiana Anderson-Fabry (AIAF). L'iniziativa nasce per accendere i riflettori sulla malattia di Fabry, una patologia genetica rara legata al cromosoma X che colpisce diversi organi, in particolare reni, cuore e sistema nervoso, con importanti conseguenze sulla salute e sulla qualità di vita.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma
Biennale Arte, commissario Ue Cultura Micaleff ringrazia ministro Giuli per posizione chiara su Russia - Video
Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani - Video
Re Carlo e la battuta a Trump: "Parli inglese grazie a noi" - Video
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza