circle x black
Cerca nel sito
 

Malattia di Fabry, Tobaldini (Aiaf): 'donne pazienti e caregiver, servono percorsi cura integrati'

sponsor

30 aprile 2026 | 09.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La donna con malattia di Fabry si trova spesso a ricoprire un doppio ruolo, perché questa patologia coinvolge frequentemente più membri della stessa famiglia: quello di paziente e quello di caregiver. Di conseguenza, può accadere che la propria salute passi in secondo piano rispetto a quella dei figli o di altri familiari. Per questo motivo, potrebbe essere utile organizzare in modo più efficiente i percorsi di cura, ad esempio attraverso ambulatori dedicati a madre e figlio oppure visite integrate e coordinate nella stessa giornata per i membri della stessa famiglia". Lo ha detto Stefania Tobaldini, presidente dell'Associazione italiana Anderson-Fabry, al lancio della campagna 'She SpeaXX', promossa da Chiesi Global Rare Diseases con la partecipazione di Aiaf. L'iniziativa punta a dare maggiore visibilità alla malattia di Fabry, una patologia genetica rara legata al cromosoma X che può colpire diversi organi, in particolare reni, cuore e sistema nervoso, con importanti conseguenze sulla salute e sulla qualità di vita.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani - Video
Re Carlo e la battuta a Trump: "Parli inglese grazie a noi" - Video
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza