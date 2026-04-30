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Malattia di Fabry, Vignoli (Chiesi GRD):  'più consapevolezza e strumenti per donne e medici con She SpeaXX'

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30 aprile 2026 | 09.07
Redazione Adnkronos
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"L'obiettivo della campagna She SpeaXX è duplice: da un lato aumentare la consapevolezza e la conoscenza della malattia di Fabry nella popolazione femminile, dall'altro fornire strumenti utili sia alle pazienti sia ai clinici. In particolare, si punta a rafforzare l'empowerment delle donne, aiutandole a riconoscere e monitorare i primi sintomi, e a supportare i medici nel monitoraggio della patologia nella sua declinazione femminile". Lo ha detto Alessandra Vignoli, Vice President Cluster Mediterranean di Chiesi Global Rare Diseases, alla presentazione della campagna 'She SpeaXX', promossa dall'azienda farmaceutica con la partecipazione dell'Associazione italiana Anderson-Fabry (Aiaf). Obiettivo della campagna di sensibilizzazione: colmare il gap di conoscenza e diagnosi di una patologia rara ancora troppo poco diagnosticata nella popolazione femminile.

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