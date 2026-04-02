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Malattie rare: glomerulopatia da C3, rimborso per iptacopan primo farmaco mirato

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02 aprile 2026 | 07.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una nuova opzione terapeutica promette di trasformare le prospettive dei pazienti con glomerulopatia da C3, malattia renale rara e progressiva: ip­tacopan, primo farmaco specifico per C3G, è infatti stato ammesso alla rimborsabilità dall'Aifa - Agenzia italiana del farmaco. Inibitore selettivo del fattore B, la molecola interviene direttamente sul meccanismo alla base della malattia, caratterizzata da infiammazione cronica, proteinuria, ematuria e perdita della funzione renale che porta a dialisi e trapianto. Il farmaco, da assumere per via orale, risponde ai bisogni insoddisfatti dei pazienti e migliora la gestione della patologia ultra rara, come è stato evidenziato nel costo di un incontro con la stampa promosso da Novartis a Milano.

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