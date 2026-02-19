circle x black
Malattie rare: Premio Omar, ai vincitori il riconoscimento che valorizza la comunicazione

19 febbraio 2026 | 15.40
La XII edizione del Premio Omar ha celebrato a Roma il meglio della comunicazione sulle malattie e i tumori rari, valorizzando racconti che mettono al centro la vita quotidiana delle persone colpite da queste patologie e che, al rigore scientifico, sanno accompagnare comprensibilità e sensibilità. Tra i vincitori, le giornaliste Silvia Bencivelli e Valentina Arcovio, che hanno raccontato storie di giovani con distrofia di Duchenne ed epidermolisi bollosa. Il riconoscimento per le migliori campagne di comunicazione, è stato all'Associazione Asimas, che si occupa di mastocitosi, e a Biocryst Italia, per l'impegno divulgativo sull'angioedema ereditario. Durante l'evento è stata inoltre lanciata la campagna 'La riForma conta', per aggiornare il linguaggio dell'articolo 38 della Costituzione, sostituendo 'minorati' con 'persone con disabilità'. Il premio ha rappresentato anche un'occasione per fare il punto su screening, prevenzione e progressi nella cura delle malattie rare.

