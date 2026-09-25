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Malattie rare: Simone (Aisla), 'Ovunque vicini porta competenze a persone con Sla'

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25 settembre 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ovunque vicini nasce per portare competenze specialistiche direttamente alle persone con Sla, ovunque vivano. È un servizio gratuito che si attiva tramite una centrale operativa disponibile 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, sette giorni su sette". Sono le parole Antonella Simone, responsabile operativa del progetto Ovunque vicini, in occasione dell'open day nella sede milanese di Aisla. Il progetto, promosso in partenariato con Fondazione Serena ETS – Centri Clinici NeMo, vuole costruire una rete capace di avvicinare alle persone con Sla e alle loro famiglie competenze cliniche specialistiche, ascolto, orientamento sociosanitario e supporto nella gestione dei bisogni assistenziali, mettendo in connessione la persona, la famiglia, gli specialisti e i servizi del territorio.

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