Marcorè: “Visitando il centro di Osimo si capisce perché è giusto sostenere la Lega del Filo d’Oro”

“Dieci anni fa sono entrato per la prima volta nel centro di Osimo, in provincia di Ancona, che nel frattempo è cresciuto. Consiglio a tutti di andarlo a visitare: è un’esperienza forte, che permette di rendersi effettivamente conto della condizione di queste persone e aiuta a capire perché è giusto aiutarle”. Così Neri Marcorè a Roma, durante l’incontro organizzato dalla Lega del Filo d’Oro per la ricorrenza dei 60 anni di attività e la presentazione della nuova campagna di sensibilizzazione “60 anni non si festeggiano, si fanno. Insieme”.