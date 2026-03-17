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Marilab apre a Fiumicino nuovo centro analisi con servizi di diagnostica

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Il 23 marzo torna il laboratorio medico nel territorio con referti online in poche ore

Marilab apre a Fiumicino nuovo centro analisi con servizi di diagnostica
17 marzo 2026 | 13.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo alcuni anni di assenza, il 23 marzo apre a Fiumicino il nuovo Centro analisi Marilab, in via della Foce Micina 75, segnando un ritorno significativo sul territorio, informa una nota. La riapertura - si legge - rappresenta una risposta concreta alle esigenze sanitarie di un Comune ampio e articolato come quello di Fiumicino, dove l'accesso a servizi di medicina di laboratorio di prossimità è particolarmente importante per cittadini e famiglie. Il nuovo centro sarà dedicato principalmente all'attività di laboratorio analisi, con un'organizzazione pensata per garantire rapidità nei servizi e tempi di risposta brevi. I pazienti potranno inoltre consultare e scaricare i referti online direttamente dal sito marilab.it, in modo semplice e sicuro, spesso già dopo poche ore dall'esecuzione degli esami.

L'apertura - prosegue la nota - rappresenta un nuovo passo nel percorso di sviluppo della rete sanitaria Marilab nel Lazio. Nel rafforzare la propria presenza sanitaria nel quadrante costiero tra Roma, Ostia, Pomezia e Fiumicino, Marilab consolida una rete di strutture orientata alla medicina di prossimità, alla prevenzione e all'innovazione dei servizi.

"Tornare a Fiumicino significa per noi riallacciare un legame storico con questo territorio - afferma Luca Marino, amministratore unico di Marilab - Il nostro obiettivo è offrire ai cittadini un servizio efficiente, tempestivo e di qualità, contribuendo concretamente alla prevenzione e alla tutela della salute". Per celebrare il nuovo avvio - conclude la nota - il centro analisi di Fiumicino proporrà fino al 30 aprile pacchetti di screening a tariffa agevolata, disponibili eccezionalmente a 20 euro, con l'obiettivo di incentivare la prevenzione e rendere i controlli periodici più accessibili. Inoltre, nella giornata di apertura del 23 marzo, chi si recherà presso il centro potrà ricevere un piccolo omaggio di benvenuto.

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Centro Analisi Marilab Centro diagnostico Laboratorio analisi OPA_Sanità medicina di laboratorio prevenzione innovazione
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