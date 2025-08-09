circle x black
Botulino, l'esperta: "Più rischi con il caldo ma si possono prevenire"

I chiarimenti di Patrizia Laurenti, direttore dell'Unità operativa complessa Igiene ospedaliera del Policlinico Gemelli

Conserve -
Conserve - 123Rf
09 agosto 2025 | 07.59
Redazione Adnkronos
"Il botulismo non conosce stagionalità. Tuttavia, con il caldo aumentano i rischi". A spiegarlo all'Adnkronos Salute è Patrizia Laurenti, direttore dell'Unità operativa complessa Igiene ospedaliera del Policlinico Gemelli e professore associato della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, parlando dei due importanti cluster di intossicazione botulinica che si sono verificati nelle ultime settimane in Sardegna e Calabria, con due morti, uno per ciascuna regione.

"Le alte temperature estive, l'assenza di ossigeno nelle conserve vegetali, tra cui le melanzane e i funghi sotto olio e sotto aceto, e il ph superiore a 4.5 possono favorire la germinazione della spora del botulino e la sua attivazione, con produzione della tossina che è molto pericolosa in quanto agisce sul sistema nervoso centrale", afferma  Laurenti. "Bisogna fare molta attenzione alle conserve preparate artigianalmente - avverte - Anche il pesto fatto in casa se non lo si consuma nell'immediato va congelato. I rischi per la salute sono alti. La tossina botulinica colpisce prima i nervi cranici, la persona avverte disturbi visivi, del linguaggio, eccessiva salivazione e anche deglutire diventa difficile, quindi i muscoli respiratori fino a paralizzarli".

Un fenomeno che fortunatamente "possiamo prevenire mantenendo le conserve vegetali in cantina o comunque in ambienti freschi e acidificandole. Passate di pomodori o marmellate, invece, sono sempre sicure. Ovviamente non bisogna consumare cibi di cui non si conoscono origine e modalità di preparazione e conservazione".

