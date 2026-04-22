circle x black
Cerca nel sito
 

Miastenia gravis, l'artista Daniel Wurtzel: "Liberatorio accettare di non controllare tutto"

sponsor

Alla presentazione dell'installazione dedicata alla malattia: "Approccio spirituale a volte personale"

Miastenia gravis, l'artista Daniel Wurtzel:
22 aprile 2026 | 09.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Penso che attraverso il mio lavoro ci sia una totale libertà di movimento. I tessuti non sono vincolati in alcun modo: salgono e scendono in una sorta di caos controllato. L'aria è in movimento caotico e le persone vedono i tessuti e creano una storia. Credo che se riusciamo ad accettare di non avere il controllo su tutto, sarà liberatorio e a volte potremo vedere una bellezza più profonda. Le persone si relazionano a questo mio lavoro, a volte, in modo spirituale e altre volte in modo più personale". Lo ha detto Daniel Wurtzel, artista autore di 'Air table', l'installazione presentata oggi a Milano nell'ambito di 'A.I.R. - Redesign the experience of Myasthenia', sviluppata da Argenx in collaborazione con Wurtzel, per raccontare la malattia attraverso il linguaggio dell'arte e del design. L'opera rientra nella campagna 'Libera il tuo movimento, vai oltre la miastenia', svelata in occasione del Fuorisalone e visitabile fino al 26 aprile.

CTA

"Cerchiamo di organizzare il caos come cultura, come umanità, ma non possiamo: più grande di noi - rimarca l'artista - Trovo, tuttavia, che in ogni cosa materiale ci sia semplicemente una parte intrinseca dell'universo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Miastenia gravis A.I.R Redesign the experience of Myasthenia miastenia gravis arte design libertà di movimento
Vedi anche
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza