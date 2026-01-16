circle x black
Cerca nel sito
 

Milano-Cortina 2026: Devidè, 'Lilly porta ai giochi olimpici il significato dell'inclusione'

16 gennaio 2026 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per parlare della partnership e del grande valore aggiunto portato da Lilly ai prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, credo sia necessario partire dalla ragione per cui siamo tutti qui e stiamo organizzando questo momento. Il motivo è legato alla filosofia dell'olimpismo, ai valori olimpici e, quindi, anche al benessere dell'uomo, alla cultura, all'educazione, al rispetto, alla lealtà e all'innovazione. Questa è la parte che accomuna tutti. Nel momento in cui aziende come Lilly entrano in gioco, sposando quotidianamente questa filosofia, direi che" diventa chiaro  "il significato dell'inclusione: dare un messaggio unito e condiviso". Così Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026  all'evento organizzato a Milano da Lilly per sottolineare la collaborazione tra farmaceutica e la Fondazione Milano Cortina.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza