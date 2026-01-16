Milano Cortina 2026: Khalil (Lilly), 'partner per stesso obiettivo di futuro sostenibile e inclusivo'

"C'è un legame molto forte tra lo sport e la scienza. Lilly è un'azienda impegnata in ricerca e sviluppo da 150 anni e oggi ha un legame molto forte con i Giochi Olimpici, con i quali condivide una visione comune: raggiungere un futuro sostenibile e inclusivo non solo nello sport, ma anche nelle vite delle persone. Il messaggio che vogliamo trasmettere oggi è di non fermarsi mai. Grazie all'innovazione possiamo trasformare la scienza in cura per i pazienti. E così anche gli atleti, ogni giorno, con determinazione, possono superare i loro limiti". Lo ha detto Elias Khalil, presidente e General Manager Italy Hub di Lilly, intervenendo a Milano, all'evento organizzato dalla farmaceutica per presentare le iniziative attraverso cui si esprime la collaborazione con la Fondazione Milano Cortina.