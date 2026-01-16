Milano Cortina 2026: salute e sport con Lilly alle Olimpiadi invernali

Sport e scienza insieme per superare ogni sfida: è questo il fil rouge delle attività che Lilly, medicine company impegnata da 150 anni in ricerca e sviluppo, sponsor di Milano Cortina 2026, metterà in campo in occasione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. A partire dal 6 febbraio, infatti, giorno inaugurale dei giochi invernali, Lilly darà il via ad un ampio programma di iniziative dal claim "Oltre i limiti, sport e scienza insieme per superare ogni sfida", presentate a Milano.