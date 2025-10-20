circle x black
Oculista Bisantis: "Con la lente intraoculare Icl immediato effetto wow"

'Il paziente torna subito a vedere bene'

20 ottobre 2025 | 15.00
Redazione Adnkronos
Quando si impianta una lente intraoculare Icl "il recupero è immediato perché, essendo customizzata, corregge il difetto di vista" del singolo paziente che torna "immediatamente a vedere bene". Così l'oculista Francesco Bisantis, specialista nella salute degli occhi e da sempre appassionato di tecnologia e innovazione, con all'attivo oltre 16mila interventi laser per la correzione visiva e 28mila di cataratta, spiega che con le Icl fachiche è "come avere una lente a contatto, ma dentro all'occhio, quindi recupero è immediato. Infatti - aggiunge - il vero 'wow effect' ce l'abbiamo con l'Icl perché la persona" a cui viene impiantata questa lente esce dalla sala operatoria "che ci (Video)

Ovviamente, Bisantis sconsiglia "di andare a giocare a rugby il giorno dopo l'intervento". E' infatti "preferibile per una settimana fare tutto con moderazione". Il rapido recupero, evidenzia, è dovuto alla "tecnica mininvasiva" che non modifica i tessuti dell'occhio e che è anche reversibile. "Per inserire questa lentina - precisa lo specialista - facciamo una mini incisione di 2 millimetri, talmente piccola che si chiude spontaneamente". Nel dettaglio, "attraverso questi 2 millimetri - descrive Bisantis - inietto la lentina Icl che, ovviamente, è arrotolata e che, essendo molto morbida, una volta inserita nel forellino entra dentro l'occhio e si distende", andando a "sistemarsi nel suo spazietto naturale che è tra il cristallino e l'iride, la parte colorata del nostro occhio".

