Radiologia: Catania (Fno Tsrm e Pstrp), 'al prossimo Congresso Sirm spazio ai tecnici'

"Al prossimo Congresso Sirm avremo una sezione interamente dedicata ai tecnici di radiologia: si tratta di un'apertura importante, perché il Congresso non è mai stato aperto ai tecnici di radiologia. Questa novità offrirà nuove possibilità di confronto e condivisione dei temi, contribuendo al miglioramento dell'intero sistema". Lo afferma Diego Catania, presidente Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp) in occasione dell'incontro con la stampa 'Radiologia: il gioco di squadra che fa bene ai pazienti. Medici radiologi e tecnici di radiologia: competenze diverse, un unico obiettivo', organizzato a Milano dalla Società italiana di radiologia medica ed interventistica - Sirm e dalla Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica - Tsrm. Nel corso dell'evento è stata rinnovata la collaborazione tra radiologi e tecnici.