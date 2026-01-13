circle x black
Cerca nel sito
 

Riforma Ssn, Fnopi: "Valorizzare assistenza infermieristica territoriale"

La presidente Mangiacavalli, 'è la scelta più frequente tra i colleghi, soprattutto i più giovani'

Foto di repertorio - FOTOGRAMMA
Foto di repertorio - FOTOGRAMMA
13 gennaio 2026 | 11.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il disegno di legge delega al Governo per l'adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera va certamente nella direzione auspicata di una revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale, ma deve prevedere, sin dalla sua strutturazione iniziale, una centralità dei servizi di infermieristica territoriale, che costituiscono uno snodo cruciale per pazienti e cittadini, favorendo un approccio proattivo alla promozione della salute e alla gestione delle patologie". Così la Fnopi (Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche) commenta in una nota il passaggio in Consiglio dei ministri dello schema di disegno di legge collegato alla Finanziaria del 2024 che mira a implementare, attraverso uno o più decreti da emanare entro l'anno, il livello di tutela della salute in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto dei principi di equità e continuità del percorso assistenziale, con una specifica attenzione all'umanizzazione delle cure.

"Dal momento della nascita fino agli ultimi momenti di vita, al pronto soccorso come nell'assistenza domiciliare, gli infermieri sono sempre presenti e centrali, assicurando anche una serie di prestazioni non intercettate dai Drg in uso", sottolinea la Fnopi. "La nuova figura dell'infermiere di famiglia e comunità, recepita da tutte le Regioni italiane grazie al lavoro capillare fatto dagli Ordini provinciali e dalle università - afferma Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale Fnopi - è scelta sempre di più dai colleghi, soprattutto dai più giovani, e ha cambiato il paradigma dell'assistenza territoriale. L'importanza del ruolo dell'infermiere, peraltro ribadita dal ministro Schillaci nel corso della conferenza stampa successiva al Cdm, apre la strada a una modifica del testo approvato. Si auspica pertanto - conclude - che Governo e Parlamento colgano l'occasione per valorizzare il ruolo del'assistenza infermieristica territoriale, quale elemento imprescindibile per garantire equità, umanizzazione e appropriatezza delle cure".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
riforma Ssn Fnopi Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche assistenza territoriale infermiere di famiglia e comunità
Vedi anche
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza