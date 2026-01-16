circle x black
Salus tv n° 2 del 14 gennaio 2026

16 gennaio 2026 | 15.08
In questo numero: Life science, online il vodcast su importanza del settore sul sistema Paese Diabete, a gennaio niente 'reset punitivi' ma ripartenza 'slow', i consigli della Sid Paziente da incendio a Crans Montana trattato con Ecmo, il perché e cos'è la macchina 'riposa-polmoni' Milano Cortina 2026: salute e sport con Lilly alle Olimpiadi invernali Sanità: Forza Italia, 'eliminare incompatibilità per ridurre liste d'attesa e rafforzare Ssn pubblico' A seguire gli speciali Salus tv dal titolo: Cattani di Farmindustria, 'con intelligenza artificiale e innovazione Italia può crescere ancora' "Cure Palliative. Cure, non un Palliativo", campagna Vidas con il musicista Elio

