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Salus tv n° 28 del 15 luglio 2026

17 luglio 2026 | 10.53
Redazione Adnkronos
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In questo numero: All'ospedale degli Infermi di Biella operativo day hospital oncologico interamente digitalizzato Obesità in aumento in Italia, picco tra le giovani donne Alzheimer: al Palazzo della Cancelleria Vaticana convegno su diritto di eguale tutela per i pazienti E Ancora Quando la cura diventa sistema, il modello NeMO che fa crescere la sanità delle Marche Fondazione Lega del Filo d'Oro presenta Bilancio Sociale 2025, anno da record Hiv, terapie long acting al centro del nuovo modello organizzativo siciliano Al via 'Vita Smisurata', progetto per connettere le persone con sclerosi multipla A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Paradosso estivo in Italia, aumentano i tumori della pelle ma c'è chi scrive sui social che le creme protettive fanno male

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