circle x black
Cerca nel sito
 

Salus Tv n° 43 del 29 ottobre 2025

29 ottobre 2025 | 17.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In questo numero: Cancro del seno, -28,4% recidiva nello stadio iniziale grazie a combinazione terapie orali Plasmaderivati, la sfida della disponibilità. Esperti a confronto al digital talk Romigi (Neuromed): 'permanenza nell'ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare'. Lo studio Ricerca, il Curiosity Cube di Merck chiude il tour europeo 2025 a Ivrea Cancro del seno, benessere ed esercizio fisico alleati di un'adeguata terapia Roberta Rossi (psicosessuologa): su menopausa 87% degli uomini vorrebbe saperne di più, ma poi cerca notizie su internet A Roma il convegno 'Giornata internazionale di consapevolezza sulla balbuzie' L'università statale di Milano lancia il ciclo di incontri 'Agorà della psicologia'

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza