Salus tv n. 9 del 28 febbraio 2024

In questo numero: A Bari l'evento "Un grande impegno per la salute". Il ministro Schillaci: "Sfruttare i fondi del Pnrr per medicina territoriale" Le storie di persone con patologie rare al centro del secondo Sobi Talk Presentata a Milano ‘Lìmitless’, l’opera d’arte urbana supportata da Sanofi Appello dei neurologi per un uso responsabile dei pesticidi, 'rischio danni al cervello' A Montecitorio il convegno Rete nazionale tumori rari di Fìagop “Mannaggia al sesso” il progetto educativo che parla ai giovani Al Maxxi di Roma la sesta edizione dell’Inventing for Life Health Summit A seguire la news scelta per voi dalla redazione