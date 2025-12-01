circle x black
Cerca nel sito
 

Salute, Agostiniani (Sip): "Pediatra è fondamentale per una diagnosi precoce della miopia"

'Principale elemento protettivo favorire un cambiamento degli stili di vita'

Rino Agostiniani
Rino Agostiniani
01 dicembre 2025 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il pediatra è l'interlocutore privilegiato delle famiglie e quindi la persona più indicata per arrivare ad una individuazione precoce del difetto visivo e per accompagnarle nei percorsi più opportuni". Lo ha detto Rino Agostiniani, presidente Sip (Società italiana di pediatria), all'evento dedicato alla miopia pediatrica che si è svolo a Roma. "La difficoltà che attualmente viviamo - ha spiegato - è il raccordo tra l'identificazione del problema potenziale da parte del pediatra e la strutturazione di un percorso di presa in carico dal punto di vista oculistico che consenta di garantire al bambino di essere seguito in maniera sufficientemente tempestiva e accompagnato nella gestione più corretta del difetto".

Nella pratica quotidiana, "queste competenze non sono distribuite in maniera uniforme - osserva il presidente dei pediatri - Persistono quindi differenze importanti nelle singole realtà, nonostante ci siano delle indicazioni anche precise per l'inserimento di una valutazione dell'acuità visiva e di altri aspetti relativi alle capacità visive dei bambini nei bilanci di salute che ciclicamente il pediatra di famiglia esegue sui bambini che gli vengono affidati". Per Agostiniani il coinvolgimento delle famiglie è essenziale. "Sicuramente le famiglie devono avere una consapevolezza" del problema visivo. "Il pediatra - sottolinea - può essere l'elemento fondamentale anche per favorire un cambiamento degli stili di vita che restano comunque il principale elemento protettivo nei confronti dell'insorgenza della miopia. Mi riferisco quindi al tempo trascorso all'aria aperta, alla limitata esposizione a device, soprattutto nei primi periodi della vita, in quelle fasi in cui l'occhio è ancora in una fase di strutturazione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rino Agostiniani Sip Società italiana di pediatria miopia pediatrica diagnosi e prevenzione miopia
Vedi anche
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza