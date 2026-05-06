circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: al via 'Capire la pancia', il progetto di Sifac e Opella dedicato ai farmacisti

sponsor

06 maggio 2026 | 16.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il mal di pancia è tra i disturbi più diffusi in Italia, ma resta poco compreso e spesso gestito in autonomia senza adeguata consapevolezza. È quanto emerge dalla survey condotta da Sifac su 40 adulti nelle farmacie italiane: oltre il 93% degli intervistati riferisce di aver avuto almeno un episodio di mal di pancia nell'ultimo anno e più di un terzo segnala un impatto sulla qualità della vita a causa del suo ripresentarsi ricorrentemente. Il 90% delle persone afferma di intervenire autonomamente ma più della metà non si sente davvero sicura delle proprie scelte per la difficoltà di interpretare i sintomi. Da questi dati e dalla necessità di rispondere a questi bisogni nasce 'Capire la Pancia', il progetto presentato a Milano e promosso da Sifac- Società italiana farmacia clinica con il contributo non condizionante di Opella, che punta a rafforzare il ruolo della farmacia nel self-care attraverso strumenti scientifici, protocolli e formazione dedicata ai farmacisti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza