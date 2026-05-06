Salute: al via 'Capire la pancia', il progetto di Sifac e Opella dedicato ai farmacisti

Il mal di pancia è tra i disturbi più diffusi in Italia, ma resta poco compreso e spesso gestito in autonomia senza adeguata consapevolezza. È quanto emerge dalla survey condotta da Sifac su 40 adulti nelle farmacie italiane: oltre il 93% degli intervistati riferisce di aver avuto almeno un episodio di mal di pancia nell'ultimo anno e più di un terzo segnala un impatto sulla qualità della vita a causa del suo ripresentarsi ricorrentemente. Il 90% delle persone afferma di intervenire autonomamente ma più della metà non si sente davvero sicura delle proprie scelte per la difficoltà di interpretare i sintomi. Da questi dati e dalla necessità di rispondere a questi bisogni nasce 'Capire la Pancia', il progetto presentato a Milano e promosso da Sifac- Società italiana farmacia clinica con il contributo non condizionante di Opella, che punta a rafforzare il ruolo della farmacia nel self-care attraverso strumenti scientifici, protocolli e formazione dedicata ai farmacisti.