Salute, fibrillazione atriale: cardiologo Tondo, 'sistema Volt garantisce rapidità, precisione e sicurezza'

"Abbiamo avuto il privilegio e la fortuna di essere tra i primi centri in Europa e in Italia ad utilizzare il Sistema Volt, confermando l'efficacia e la sicurezza della procedura. Un intervento ablativo con questo sistema può essere portato a termine in meno di 1 ora, in circa 40 -45 minuti, ma oltre al vantaggio in termini di velocità c'è quello dell'estrema sicurezza del sistema e della sua precisione". Lo dice Claudio Tondo, direttore del dipartimento di Aritmologia, Centro cardiologico Monzino Irccs Milano, all'incontro con la stampa 'Una nuova era nel trattamento della fibrillazione atriale' organizzato da Abbott a Milano per presentare le caratteristiche del nuovo sistema all-in-one per la diagnosi, mappatura e ablazione con campo elettrico pulsato della fibrillazione atriale, Volt Pfa - Pulsed field ablation.