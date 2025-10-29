Salute, fibrillazione atriale: Giorgetti (Abbott Italia), 'Volt Pfa è sistema all'avanguardia, affidabile e intuitivo'

"In uno scenario clinico caratterizzato da un numero crescente di pazienti affetti da fibrillazione atriale, Abbott risponde con una terapia evoluta: si riduce il tempo procedurale e la degenza ospedaliera, offrendo, quindi, la possibilità ai pazienti di poter tornare rapidamente a una vita attiva di qualità. Altresì diamo la possibilità ai professionisti sanitari di poter lavorare con uno strumento affidabile, intuitivo e basato su una tecnologia davvero all'avanguardia". Così Pier Alessandro Giorgetti, country manager Electrophysiology division di Abbott Italia, intervenendo all'evento 'Una nuova era nel trattamento della fibrillazione atriale' organizzato dalla farmaceutica a Milano per illustrare le peculiarità del nuovo sistema per la diagnosi, mappatura e ablazione con campo elettrico pulsato della fibrillazione atriale, Volt Pfa - Pulsed field ablation.