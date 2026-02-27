circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: irregolarità mestruale, Pcos e sindrome metabolica, a Roma focus su adolescenti

sponsor

Corso di formazione 'Il tango dell'adolescenza'

Salute: irregolarità mestruale, Pcos e sindrome metabolica, a Roma focus su adolescenti
27 febbraio 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Accendere i riflettori sull'adolescenza, una fase spesso considerata "di assestamento", ma che può rappresentare un momento decisivo per riconoscere segnali precoci di patologie ginecologiche ed endocrine. E' questo l'obiettivo de 'Il tango dell'adolescenza - Corso di alta formazione: primi passi nella salute ginecologica ed endocrinologica dell'adolescente', in programma oggi a Roma.

Irregolarità del ciclo, amenorrea, sanguinamenti abbondanti o dismenorrea severa - riporta una nota - sono frequentemente interpretati come fisiologici nei primi anni dopo il menarca. In parte possono esserlo. Tuttavia, quando persistono oltre i primi 2-3 anni o hanno un impatto significativo sulla qualità di vita, possono rappresentare campanelli d'allarme di un'alterazione dell'assetto endocrino e, in alcuni casi, l'esordio di una sindrome dell'ovaio policistico (Pcos).

Le evidenze indicano che fino al 60% delle adolescenti con disordini mestruali potrà sviluppare Pcos e/o sindrome metabolica in età adulta. Un dato che richiama l'attenzione sull'importanza dell'età ginecologica (il tempo trascorso dal menarca) ella valutazione clinica. Se nei primi 24 mesi l'instabilità dei cicli è frequente, dal terzo anno in poi cicli >35 giorni o <21, amenorrea oltre 90 giorni o sanguinamenti abbondanti e prolungati richiedono un inquadramento strutturato.

"L'adolescenza - dichiara Vittorio Unfer, ginecologo, ricercatore e presidente dell'Egoi-Pcos - rappresenta una finestra decisiva per intercettare precocemente disturbi ginecologici e ormonali che possono influenzare la salute futura. Un evento dedicato a questo tema consente di promuovere prevenzione, consapevolezza e diagnosi tempestiva, offrendo strumenti concreti per cogliere e riconoscere segnali spesso sottovalutati in una fase di grande cambiamento". Il programma scientifico, articolato in due sessioni, affronta sia le principali alterazioni del ciclo e le opzioni terapeutiche - inclusa la contraccezione ormonale - sia il tema delle irregolarità mestruali come possibile 'prequel' della Pcos, approfondendo criteri diagnostici Egoi-Pcos, ruolo dell'imaging e gestione dell'iperandrogenismo.

"Sul fronte della contraccezione c'è ancora molto da fare: i dati mostrano che la pillola è meno utilizzata rispetto ad altri metodi e una quota di adolescenti non usa alcuna protezione, con un aumento delle malattie sessualmente trasmissibili e possibili ripercussioni sulla fertilità futura. Dal punto di vista clinico le opportunità terapeutiche sono ampie e supportate da evidenze, ma restano timori su effetti metabolici, peso e fertilità. La sfida è integrare indicazione clinica, personalizzazione e corretta informazione", afferma Alessandro Favilli, ginecologo, professore associato all'università di Perugia e relatore all'evento.

"Nei primi 2 anni dal menarca le irregolarità sono spesso fisiologiche; dal terzo anno vanno invece considerate patologiche e approfondite - sottolinea Simone Garzon, ginecologo e professore associato all'università di Verona - Fino all'85% delle adolescenti riferisce un impatto moderato-severo sulla vita quotidiana, soprattutto per dismenorrea e sanguinamenti abbondanti. Oggi disponiamo di strategie mirate, anche non farmacologiche: sostanze come diosgenina, vitamina D e myo-inositolo possono supportare la maturazione dell'asse ormonale, migliorare metabolismo e ovulazione e ridurre i sintomi, inclusa la dismenorrea". L'evento prevede anche la proiezione del cortometraggio 'Puoi cogliere ogni segno', diretto dal regista Massimo Ivan Falsetta, come momento di sensibilizzazione culturale e clinica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
irregolarità mestruale e sindrome metabolica focus a Roma il tango dell'adolescenza
Vedi anche
Sanremo, fuga dall’Ariston in tandem per Maria Antonietta e Colombre - Video
Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto” - Video
Ex Ilva, tribunale ordina stop attività area a caldo per tutelare la salute
Sanremo in delirio, Sal Da Vinci canta tra i fan 'Per sempre sì' - Video
News to go
Oleoturismo, +37% esperienze legate all'olio tra il 2021 e il 2024
Fiorello candida Catania a Capitale della Cultura - Video
News to go
Sciopero aerei e treni oggi e domani, ritardi e cancellazioni
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza