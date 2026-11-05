Salute: l'illusione del 'rischio zero' frena la prevenzione, i dati dell'indagine "Tackle Hiv 2026"

La maggior parte degli italiani conosce l'Hiv ma continua a considerare remoto il proprio rischio personale di contrarlo, una percezione che riduce il ricorso al test e, conseguentemente, alle strategie di prevenzione. È quanto emerge dall'indagine "Tackle Hiv 2026 Italia", condotta online da Research Without Barriers (RWB) per ViiV Healthcare, in collaborazione con Terrence Higgins Trust. I risultati sono stati presentati a Casa Gsk a Verona. La ricerca si inserisce nell'iniziativa internazionale Tackle Hiv. Protagonista della campagna è Gareth Thomas, ex capitano della nazionale gallese di rugby e dei British & Irish Lions, primo giocatore professionista a dichiararsi apertamente gay nel 2009 e, dal 2019, pubblicamente persona con Hiv.