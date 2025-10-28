Salute: l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma inaugura nuovo Laboratorio di Terapia Genica

E' stato inaugurato il nuovo laboratorio di Terapia Genica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù-IRCCS, finanziato per circa 19,5 milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso il Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito della progettualità condotta dal Centro Nazionale di Ricerca Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a RNA. Il progetto, dedicato a ricerca e sviluppo di farmaci cellulari geneticamente modificati da produrre nell'adiacente Officina Farmaceutica dell'Ospedale, si sviluppa in uno spazio di circa 700 metri quadri e con un investimento infrastrutturale di circa 3,5 milioni di euro e un nuovo parco tecnologico del valore di circa 6,5 milioni di euro, si distingue per la portata e l'impatto strategico.